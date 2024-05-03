Володимир Зеленський провів безпекову нараду на Хмельниччині та відвідав поранених військовослужбовців, поцікавився станом їхнього здоров’я. Йому розповіли про умовами лікування захисників.

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Нарада щодо безпеки на Хмельниччині

Володимир Зеленський провів нараду на Хмельниччині щодо безпекової ситуації та захисту людей. На заході обговорили також соціально-економічну ситуацію, захист об’єктів критичної інфраструктури, відновлення енергетики. Крім того, президент призначив нового голову Хмельницької ОВА – Сергія Тюріна.

Дякую кожному й кожній, хто докладає максимум зусиль, щоб зберегти нормальне життя для наших людей! Дякую всім, хто дбає про Україну!,

– підсумував Зеленський.

Президент також нагородив військових та подякував медикам

З початку повномасштабного вторгнення Росії у закладі, який відвідав Володимир Зеленський, надали допомогу близько восьми тисячам українських захисників. Зокрема, запровадили комплексне лікування ран із використанням апаратів, які вдвічі скорочують час лікування, малотравматичне видалення осколків, а також методи, які пришвидшують загоєння ран та зберігають функції кінцівок.

Під час візиту президент також нагородив орденами "За мужність" ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні" військовослужбовцям ЗСУ та Державної прикордонної служби, які зазнали поранень на сході, зокрема під час оборони Авдіївки, Мар'їнки та Часового Яру, на Бахмутському напрямку.

Дякую за все, що ви робите для нашої держави. Приємно бути тут і нагородити вас. Дякую за те, що захистили Україну. Одужуйте та повертайтеся додому. Бажаю всім вам і всім нам перемоги,

– сказав Володимир Зеленський.

Також президент нагородив медалями "За врятоване життя" військових медиків та побажав їм та їх рідним міцного здоров’я за те, що вони повертають до життя наших воїнів.

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