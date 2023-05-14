Новость сообщил Франак Вячорка – советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской. Он опубликовал в сети соответствующее фото.
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Началась церемония вручения Зеленской премии Карла Великого. Тихановская и Зеленский пожали друг другу руки,
– говорится в сообщении.
Встреча Зеленского и Тихановской / Франак Вячорка
Зеленский отправился в Париж
Премию Карла Великого вручали в Германии 14 мая 2023 года. Через несколько часов украинский лидер отправился в Париж. Там вечером у него запланирована встреча с Эммануэлем Макроном.
Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встретлюсь с моим другом Эммануэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений,
– заявил украинский лидер.
В Елисейском дворце заявили, что президенты также смогут обсудить долгосрочные перспективы возвращения мира в Европе, в частности, на основе Мирного плана. У Макрона подчеркнули, что Франция его поддерживает.