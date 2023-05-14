Еще днем, 14 мая, украинский лидер был в Германии. К слову, после встречи с ним канцлер Олаф Шольц начал писать на украинском.

Обратите внимание Международные визиты Зеленского: политолог о 3 основных целях Украины

Тем временем уже к вечеру начала появляться информация, что Зеленский в ближайшие часы прибудет в Париж. Впоследствии информацию подтвердили в Елисейском дворце.

По состоянию на 22:00, Зеленский также подтвердил, что едет в Париж. Украинский лидер подчеркнул, что встретится со своим другом Макроном.

О чем Зеленский будет разговаривать с Макроном

В офисе Макрона заявили, что президенты обсудят поддержку, которую Франция продолжает оказывать Украине в ответ "на неотложные военные и гуманитарные нужды".

Два президента также смогут обсудить долгосрочные перспективы возвращения к миру в Европе, в частности, на основе мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает,

– говорится в сообщении.

Зеленский объяснил цель своих визитов

Украинский лидер, совершивший ряд визитов в страны ЕС, рассказал, что сейчас работает над созданием коалиции истребителей. Этот вопрос для Украины – приоритет.

"Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты в столицу Европы направлены именно на это", – подчеркнул Зеленский.

Украинское небо нужно усилить. Сейчас идет работа над этим.