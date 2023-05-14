Ще вдень 14 травня український лідер був у Німеччині. До слова, після зустрічі з ним канцлер Олаф Шольц почав писати українською.

Зверніть увагу Міжнародні візити Зеленського: політолог про 3 основні цілі України

Тим часом вже надвечір почала з'являтися інформація, що Зеленський упродовж найближчих годин прибуде до Парижа. Згодом інформацію підтвердили у Єлисейському палаці.

Станом на 22:00 Зеленський також підтвердив, що їде до Парижа. Український лідер наголосив, що зустрінеться зі своїм другом Макроном.

Про що Зеленський розмовлятиме з Макроном

В офісі Макрона заявили, що президенти обговорять підтримку, яку Франція продовжує надавати Україні у відповідь "на невідкладні військові та гуманітарні потреби".

Два президенти також зможуть обговорити довгострокові перспективи повернення до миру в Європі, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який Франція підтримує,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський пояснив мету своїх візитів

Український лідер, який здійснив низку візитів до країн ЄС, пояснив, що наразі працює над створенням коаліції винищувачів. Це питання для України – пріоритет.

"Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити у столиці Європи спрямовані саме для цього", – наголосив Зеленський.

Українське небо потрібно посилити. Наразі триває робота над цим.