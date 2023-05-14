Новину повідомив Франак Вячорка – радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської. Він опублікував у мережі відповідне фото.

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Розпочалася церемонія вручення Зеленському премії Карла Великого. Тихановська та Зеленський потиснули одне одному руки,

– мовиться у повідомленні.



Зустріч Зеленського та Тихановської / Франак Вячорка

Зеленський вирушив до Парижа

Премію Карла Великого вручали у Німеччині 14 травня 2023 року. Через декілька годин український лідер вирушив до Парижа. Там увечері у нього запланована зустріч з Еммануелем Макроном.

Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Зв'язок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Еммануелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин,

– заявив український лідер.

У Єлисейському палаці заявили, що президенти також зможуть обговорити довгострокові перспективи повернення до миру в Європі, зокрема, на основі Мирного плану. У Макрона наголосили, що Франція його підтримує.