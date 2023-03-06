Про це повідомили білоруські ЗМІ. Крім неї, у "справі Координаційної ради" фігурує також голова Народного антикризового проводу Павло Латушко, інформує 24 Канал.
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Яке покарання отримають опозиціонери
Зауважимо, що Латушка звинувачують у закликах до санкцій, розпалюванні ворожнечі, отриманні хабаря та створенні екстремістської організації. За свої "злочини" він отримав 18 років позбавлення волі.
Своєю чергою, Тихановська, за рішенням суду, має відбувати покарання у колонії суворого режиму.
Вони визнані винними у навмисних діях, спрямованих на порушення іншої соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою іншої соціальної належності, скоєних групою осіб,
– йдеться у вироку.
Нагадаємо, що журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій зізнався, що зараз спостерігається черговий пік терору та репресій. Правозахисники підрахували, що лише за минулий місяць кількість судів та вироків збільшилася втричі.
Як на свій вирок відреагувала Тихановська
Лідерка опозиції заявила, що наразі її не цікавить вирок суду. Вона і демократичні сили робитимуть все можливе, щоб звільнити політв'язнів Білорусі та привести країну до демократичних змін.
"Сьогодні я думаю про тих, кому режим дав реальні, а не заочні терміни. 5, 16 чи 22 роки... А про режимних чиновників, суддів, прокурорів я не хочу думати. Тих, хто скоює ці злочини. Нехай краще подумають про себе: адже Лукашенко не захищатиме їх у справжньому незалежному суді, для якого білоруські адвокати вже зібрали достатню кількість свідчень", – заявила Тихановська.
Вона також додала, що Лукашенко врятує тільки себе і своє близьке оточення. Тихановська запитала у білорусів, чи варто захищати когось, хто вже приречений на поразку.
У Білорусі засудили нобелівського лауреата: що відомо
- 3 березня білоруський суд засудив до 10 років позбавлення волі голову "Вясни", лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького.
- Представники "Вясни" Валентин Стефанович і Володимир Лабкович, які проходили з Біляцьким у справі, засуджені на 9 і 7 років ув'язнення в колонії відповідно. Дмитро Соловйов, який перебуває за межами Білорусі, отримав 8 років позбавлення волі.
- Суд над Біляцьким, якого звинувачують у керівництві правозахисним центром "Вясна", розпочався у січні. Фігуранти справи перебували під вартою з липня 2021 року.
- Їм ставили в осуд "контрабанду організованою групою" та "фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок" через оплату штрафів та послуг адвокатів для учасників акцій протесту.
- Нагадаємо, що Олесь Біляцький став лауреатом Нобелівської премії миру у 2022 році разом з українською правозахисною організацією "Центр громадянських свобод" та російською – "Меморіал".