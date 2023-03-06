Про це повідомили білоруські ЗМІ. Крім неї, у "справі Координаційної ради" фігурує також голова Народного антикризового проводу Павло Латушко, інформує 24 Канал.

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Яке покарання отримають опозиціонери

Зауважимо, що Латушка звинувачують у закликах до санкцій, розпалюванні ворожнечі, отриманні хабаря та створенні екстремістської організації. За свої "злочини" він отримав 18 років позбавлення волі.

Своєю чергою, Тихановська, за рішенням суду, має відбувати покарання у колонії суворого режиму.

Вони визнані винними у навмисних діях, спрямованих на порушення іншої соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою іншої соціальної належності, скоєних групою осіб,

– йдеться у вироку.

Нагадаємо, що журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій зізнався, що зараз спостерігається черговий пік терору та репресій. Правозахисники підрахували, що лише за минулий місяць кількість судів та вироків збільшилася втричі.

Як на свій вирок відреагувала Тихановська

Лідерка опозиції заявила, що наразі її не цікавить вирок суду. Вона і демократичні сили робитимуть все можливе, щоб звільнити політв'язнів Білорусі та привести країну до демократичних змін.

"Сьогодні я думаю про тих, кому режим дав реальні, а не заочні терміни. 5, 16 чи 22 роки... А про режимних чиновників, суддів, прокурорів я не хочу думати. Тих, хто скоює ці злочини. Нехай краще подумають про себе: адже Лукашенко не захищатиме їх у справжньому незалежному суді, для якого білоруські адвокати вже зібрали достатню кількість свідчень", – заявила Тихановська.

Вона також додала, що Лукашенко врятує тільки себе і своє близьке оточення. Тихановська запитала у білорусів, чи варто захищати когось, хто вже приречений на поразку.

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