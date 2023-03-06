Об этом сообщили белорусские СМИ. Кроме нее, по "делу Координационного совета" фигурирует также председатель Народного антикризисного провода Павел Латушко, информирует 24 Канал.

К теме Тихановскую заметили с представителем режима Лукашенко в Лодзи: как она это прокомментировала

Какое наказание получат оппозиционеры

Отметим, что Латушко обвиняют в призывах к санкциям, разжигании вражды, получении взятки и создании экстремистской организации. За свои "преступления" он получил 18 лет лишения свободы.

В свою очередь Тихановская, по решению суда, должна отбывать наказание в колонии строгого режима.

Они признаны виновными в умышленных действиях, направленных на нарушение другой социальной вражды и вражды по признаку другой социальной принадлежности, совершаемых группой лиц,

– говорится в приговоре.

Напомним, что журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий признался, что сейчас наблюдается очередной пик террора и репрессии. Правозащитники подсчитали, что только за прошлый месяц количество судов и приговоров увеличилось втрое.

Как на свой приговор отреагировала Тихановская

Лидер оппозиции заявила, что ее не интересует приговор суда. Она и демократические силы будут делать все возможное, чтобы освободить политзаключенных Беларуси и привести страну к демократическим переменам.

"Сегодня я думаю о тех, кому режим дал реальные, а не заочные сроки. 5, 16 или 22 года... А о режимных чиновниках, судьях, прокурорах я не хочу думать. Совершающих эти преступления пусть лучше подумают о себя: Лукашенко ведь не будет защищать их в настоящем независимом суде, для которого белорусские адвокаты уже собрали достаточное количество показаний", – заявила Тихановская.

Она также добавила, что Лукашенко спасет только себя и свое близкое окружение. Тихановская спросила белорусов, стоит ли защищать кого-то, кто уже обречен на поражение.

В Беларуси осудили нобелевского лауреата: что известно