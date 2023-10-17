Обращался ли Зеленский о возможности визита в Израиль: посол расставил точки над "и"

Владимир Зеленский поддерживает Израиль в борьбе с террористами ХАМАС. Недавно в СМИ появилась информация о том, что украинский лидер хотел посетить страну, однако ему вежливо отказали.

Евгений Корнийчук – посол Украины в Израиле – отметил, что у Зеленского – не слишком много возможностей для выезда за границу. Особенно на фоне активизации на Востоке. Официальных запросов по поводу визита украинского лидера в Израиль не было.

Обратите внимание Есть заинтересованность, – посол Украины высказался о возможном визите Зеленского в Израиль.

Корнийчук добавил, что комментировать, пригласили ли Зеленского в страну, он не может.

Не было официального обращения Зеленского. Я уверен, что во время следующего международного турне такая возможность будет, а у израильского правительства нет никаких возражений,

– говорится в сообщении.

Посол отметил, что оценивает контакты с руководством Израиля как положительные.

Что писали СМИ

Зеленский недавно призвал мировых лидеров посетить Израиль и показать людям свою поддержку. СМИ заявили, что украинский президент вроде бы хотел приехать в страну, однако ему якобы вежливо отказали в визите, заявив, что это – "некогда". Официальных доказательств этих заявлений не было.

К слову, сегодня, 17 октября, первая леди Елена Зеленская провела разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог. Зеленская выразила соболезнования и подчеркнула, что люди во всех уголках Украины поддерживают Израиль.