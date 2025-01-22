Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины. Во время встречи в Давосе он отметил, что начинать разговоры с Путиным на равных – это проигрыш для Украины.

Читайте также Путин будет требовать, чтобы Украина сократила армию в 5 раз, но мы этого не допустим, – Зеленский

Украина не признает оккупированные территории

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна остаться сильным, независимым государством с гарантиями безопасности.

Общаясь с представителями Международной медиарады в Давосе, он подчеркнул, что никакие переговоры не должны происходить без участия Украины, ведь это приведет к поражению для нашей страны.

Нельзя начинать переговоры без Украины, потому что это проигрыш. Путин нарушил все, он виноват, и с ним нужно говорить с позиции силы,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что Россия не может быть субъектом в этой ситуации. По словам Зеленского, Украина юридически не признает оккупированные территории, и они будут оставаться такими, пока страна не вернется на эти земли.