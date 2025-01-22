Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України. Під час зустрічі в Давосі він наголосив, що починати розмови з Путіним на рівних – це програш для України.

Читайте також Путін вимагатиме, щоб Україна скоротила армію у 5 разів, але ми цього не допустимо, – Зеленський

Україна не визнає окуповані території

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна залишитись сильною, незалежною державою з гарантіями безпеки.

Спілкуючись з представниками Міжнародної медіаради в Давосі, він підкреслив, що жодні переговори не повинні відбуватися без участі України, адже це призведе до поразки для нашої країни.

Не можна починати переговори без України, бо це програш. Путін порушив усе, він винен, і з ним потрібно говорити з позиції сили,

– заявив Зеленський.

Він додав, що Росія не може бути суб'єктом у цій ситуації. За словами Зеленського, Україна юридично не визнає окуповані території, і вони залишатимуться такими, поки країна не повернеться на ці землі.