Зеленский о требованиях России по НАТО: они напали на нас, несмотря на внеблоковый статус

Президент Зеленский заявил, что Россия напала на Украину в 2014 году, несмотря на внеблоковый статус. Требования Кремля о нейтралитете и отказе от НАТО он назвал нелогичными и попыткой оправдать оккупацию.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины 4 июня. Владимир Зеленский отметил, что Россия напала на Украину в 2014 году, несмотря на то, что Украина имела официальный внеблоковый статус.

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Зеленский ответил на требования России по НАТО

По словам Зеленского, Россия требует от Украины нейтралитета, отказа от вступления в военные союзы и запрета на размещение иностранных военных баз. Однако, именно в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, Украина уже имела законодательно определенный внеблоковый статус.

Украина имела определенный законом внеблоковый статус. И поэтому это также противоречит логике. То есть они нас захватили, начали захват в момент, когда у нас был внеблоковый статус. Опять таки здесь не о чем говорить,

– подчеркнул президент.

Так, президент четко дал понять, что требования России о нейтралитете и запрет вступления в НАТО являются необоснованными, ведь агрессия началась еще во времена внеблокового статуса Украины.

К слову, Владимир Зеленский назвал российский "меморандум" ультиматумом, неприемлемым для украинской стороны, поскольку он требует международного признания оккупации украинских территорий и нейтралитета Украины.

Российские требования включают вывод украинских войск, нейтральный статус Украины, запрет на вступление в НАТО, прекращение поставок вооружения и другие ограничения, которые Зеленский считает неприемлемыми.