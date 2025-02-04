Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил, в частности украинской военной авиации.

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Украина готовится к новому этапу развития военной авиации

Он отметил, что Украина уже сделала значительные шаги в этом направлении, в частности перейдя на истребители F-16, которые эффективно выполняют боевые задачи.

Зеленский отметил, что переход на F-16 стал одним из самых быстрых в истории мировых армий. Кроме этого, украинские пилоты готовятся к использованию французских истребителей, которые существенно усилят обороноспособность страны.

Приоритет – модернизация авиации и поддержка личного состава

Президент подчеркнул необходимость ускорения модернизации Воздушных сил. Речь идет не только о техническом переоснащении, но и о новых кадровых подходах, организационные изменения и повышенное внимание командного состава к пилотам, инженеров и всех, кто работает над укреплением авиации.

В совещании приняла участие Лилия Аверьянова – мать Героя Украины майора Андрея Пильщикова (Джуса). Зеленский отметил, что ее мнение важно для принятия решений в сфере развития Воздушных сил.

Президент также поручил министру обороны реализовать определенные организационные изменения для улучшения работы Воздушных сил.