Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис президента України. Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил, зокрема української військової авіації.

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Україна готується до нового етапу розвитку військової авіації

Він наголосив, що Україна вже зробила значні кроки у цьому напрямку, зокрема перейшовши на винищувачі F-16, які ефективно виконують бойові завдання.

Зеленський зазначив, що перехід на F-16 став одним із найшвидших в історії світових армій. Окрім цього, українські пілоти готуються до використання французьких винищувачів, які суттєво посилять обороноздатність країни.

Пріоритет – модернізація авіації та підтримка особового складу

Президент наголосив на необхідності прискорення модернізації Повітряних сил. Йдеться не лише про технічне переоснащення, а й про нові кадрові підходи, організаційні зміни та підвищену увагу командного складу до пілотів, інженерів і всіх, хто працює над зміцненням авіації.

У нараді взяла участь Лілія Авер’янова – мати Героя України майора Андрія Пільщикова (Джуса). Зеленський зазначив, що її думка важлива для ухвалення рішень у сфері розвитку Повітряних сил.

Президент також доручив міністру оборони реалізувати визначені організаційні зміни для покращення роботи Повітряних сил.