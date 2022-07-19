Региональные главы СБУ и руководитель САП: Зеленский прокомментировал изменения силовой вертикали государства

Президент Владимир Зеленский 19 июля выступил с очередным обращением к украинцам. Он, как обычно, рассказал о самых важных моментах.

Президент прокомментировал и обновление в системе правоохранительных органов и не только обсуждаемое в последние дни. По его словам, таким образом обновляют вертикаль государства, сообщает 24 канал.

К теме Неудовлетворительные результаты работы, – Зеленский заявил об увольнении 28 сотрудников СБУ

Кадровые изменения

Зеленский сообщил, что назначил новых глав областных управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также он уволил одного из заместителей главы СБУ.

Благодарен членам конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры за финализацию конкурса. Решение о победителе утверждено,

– сказал президент еще и об этом событии.

Также он обратил внимание, что назначен новый министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Зеленский ожидает от нее большей активности в объяснении людям всех нюансов государственной социальной политики. Речь идет о конкретных правах людей, механизмах выплат и других возможностях, предоставляемых государством. Также следует ускорить осовременивание нормативной базы для социальной политики. Президент убежден, что роль министра в этом должна быть значимой.

Что еще говорил президент в обращении

Зеленский сообщил о том, что российские оккупанты снова произвели обстрел мирных украинских городов. Он заверил: как бы оккупанты не пытались скрыться, Вооруженные Силы Украины, наша разведка все равно обеспечат ответные удары, и наше государство установит личности каждого российского преступника, кто виноват в терроре украинцев.

Президент также рассказал, что минувшей ночью россияне нанесли ракетный удар по селу в Одесской области. Они использовали 7 ракет "Калибр" морского базирования против обычной деревни. В результате этого вражеского обстрела погибших не было, ведь люди вовремя отреагировали на сигнал воздушной тревоги. Однако шесть местных жителей, среди которых был 5-месячный ребенок, получили ранения. Зеленский назвал россиян тряпками из-за этого.

Также Зеленский рассказал детали визита своей жены в Вашингтон. Елена Зеленская сейчас посещает США. Основные задачи визита первой леди Украины в США — увеличение американской поддержки для Украины, дополнительная помощь для защиты людей от российского террора, решение гуманитарных потребностей.

Вас может заинтересовать обращение президента полностью: смотрите видео