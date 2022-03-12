Это война против европейских ценностей, – Зеленский обратился к итальянцам

Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Италии. Он поблагодарил их за то, что выходят на площади и поддерживают Украину.

Мы с вами очень похожи, – Зеленский

Президент отметил, что украинцы проживают страшную войну. Европа такой не видела со времен Второй мировой. Обращение главы государства показали на площади, где собрался митинг в поддержку Украины, сообщает 24 канал.

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Зеленский подчеркнул, что украинцы схожи с итальянцами. Ведь мы одинаково ценим свободу и равенство, а также хотим жить.

Мы одинаково хотим лучшего для наших детей и семьи. Но сейчас мы живем с вами не одинаково. Сейчас когда идет война, в которой погибли 79 детей. Мы с вами в принципиально разных условиях. Вы можете быть уверены, что вас ждет долгое будущее. А то, что есть у нас, может быть последним,

– сказал президент.

Именно так произошло у 79 семей. Они потеряли самое ценное, но вынуждены воевать за будущее, которое для них уже закончилось. Теперь их дети остались лишь на фотографиях.

Это война против ценностей

Президент отметил, что все, что может мир сделать сейчас – повлиять на то, чтобы количество погибших детей не увеличивалось. Жить в некоторых городах Украины сейчас очень сложно, ведь российская авиация бомбит даже церкви, потому покоя нет нигде. Оккупанты обстреливают площади – такие же, как и в Италии, где сейчас собрался митинг.

"Площадь в Харькове – самая большая в Европе. От вашей она отличается только тем, что разрушена", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Европа помогает не только Украине, но и себе. Ведь российская война не только против украинцев, она – против ценностей, которые нас объединяют, против умения жить, а не убивать.

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Вы чувствуете, почему мы с ними разные. Мы живем, а они убивают. Мы – это 79 жизней, а они – 79 смертей,

– отметил политик.

Президент ответил итальянцам, как они могут помочь Украине – давить на свою власть. Санкции против России должны быть еще сильнее и задеть каждого террориста, который пришел убивать украинцев.

Как еще европейцы могут помочь украинцам:

призвать свои компании к выходу с российского рынка;

требовать от руководства государства закрыть небо над Украиной.

Украина должна быть в Европе

Зеленский подчеркнул, что Евросоюз должен принять Украину в свой состав. Ведь она ему нужна: "Это усилит Европу, объединит нас, защитит и завершит войну. Это докажет, что 79 жизней не были потеряны напрасно.

Президент подчеркнул, что Европе пришло время выбрать Украину.

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