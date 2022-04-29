Есть важные тактические успехи, – Владимир Зеленский об итогах 65 дня войны

Украинский лидер обратился к украинцам на 65-й день героического противостояния российской агрессии. Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации в регионах Украины.

Как сказал президент Украины, наши бойцы дают достойный отпор врагу по всем направлениям.

Важно Теперь люди хотят их убить, – Зеленский об изменении отношения украинцев к переговорам с россиянами

Какая ситуация в регионах

По словам Зеленского, сложная ситуация сохраняется в Харьковской области, но у наших бойцов есть важные тактические успехи. На Донбассе постоянные жестокие бомбардировки, удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной.

В Мариуполе, который был одним из самых развитых в регионе, сегодня российский концлагерь среди руин. И порядки оккупантов в той части, которую они, к сожалению, контролируют, циничнее того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы.

Поддержка США бесценна

Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты, президента Джо Байдена и Конгресс за аналог известной программы ленд-лиза, которая очень помогла борьбе против нацистов во времена Второй мировой войны.

Я уверен, что сейчас ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас. Программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и ныне умеет защищаться от тирании,

– сказал президент.

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Что еще сказал Зеленский в свежем обращении: главное

Правительство Украины рассмотрело вопрос ликвидации дефицита на рынке горючего. Очереди и рост цен на заправках есть во многих областях. В течение недели – двух будет обеспечена система поставки топлива в Украину, которая сможет не допускать дефицита.

Сейчас уже 27 иностранных дипломатических представительств трудятся в столице.

Любые попытки перевести нашу территорию в административную, валютную или любую другую систему России будут означать только одно: сама Россия от этого и пострадает.

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