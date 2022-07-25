россия ведет против Европы откровенную войну, – Владимир Зеленский обратился к украинцам

Украинский лидер вечером 25 июля традиционно подвел итоги суток и рассказал о событиях уходящего дня. Владимир Зеленский рассказал и о встрече с президентом Гватемалы, и об очередных газовых угрозах Европе со стороны россии.

По словам украинского президента, даже несмотря на уступку по турбине для "Северного потока", россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам.

Важно На самом деле россию мы уже остановили, – военный эксперт

Россия начала газовую войну

Все это делается россией специально, чтобы европейцам было очень сложно подготовиться к зиме.

И это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы – именно так это нужно воспринимать. И им безразлично, что будет с людьми, как они будут страдать – от голода из-за блокирования портов или от зимних холодов и бедности... Или от оккупации. Это просто разные формы террора,

– подчеркнул Зеленский.

И поэтому, по мнению Зеленского, нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но вообще от любого еще остающегося экспорта.

"Газовый шантаж Европы, который ежемесячно только усиливается, нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца. И это действительно можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой", – добавил украинский лидер.