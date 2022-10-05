Утвержденные планы точно огорчат оккупантов, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский заявил, что только за эти сутки в Херсонской области освободили Нововоскресенское, Новогригоровку и Петропавловку. По словам президента, населенные пункты освободили от псевдореферендума.

Соответствующее обращение президент записал вечером 5 октября. Президент Украины в этот же день провел сегодня заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего

По данным Владимира Зеленского, основной пункт повестки дня – это движение Украины к освобождению всей украинской земли и все, что необходимо для реализации нашей оборонной операции.

Снабжение оружия и боеприпасов, взаимодействие с партнерами, материальное обеспечение, противодействие новым видам вооружения, которое есть у оккупантов,

– объяснил Зеленский.

По его словам, большинство докладов, принятые отчеты и утвержденные планы точно порадуют украинцев и огорчат оккупантов.

Президент напомнил, что российские оккупанты будут отвечать за это. Будут отвечать перед нашим оружием, перед украинским судом и перед международным правом.

В Херсонской области от псевдореферендума освобождены 3 населенных пункта

Только за эти сутки на Херсонщине от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка,

– рассказал Зеленский.

Президент отметил, что движение продолжается. Также Владимир Зеленский отметил воинов наших Воздушных сил, которым удалось сбить 6 беспилотников иранского производства, которые оккупанты пытались использовать против наших городов. По словам президента:

три беспилотника были сбиты зенитчиками 302-го зенитного ракетного Харьковского полка;

еще три – сбили наши летчики-истребители из 204 Севастопольской бригады тактической авиации.

Зеленский резко обратился к оккупантам и объяснил, почему они уже проиграли Украине

Президент Украины сказал оккупантам, даже если они найдут оружие, которое будет таким же "естественным" для "русского мира", как эти вот иранские "Шахиды", то это все равно им ничем не поможет. Ведь россияне уже проиграли.

Проиграли потому, что даже сейчас, на 224 день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно: эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа,

– заявил Зеленский.

Президент напомнил, что украинцы знают, за что воюют, а все больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну.

Кроме того, Владимир Зеленский сказал, что:

в Лимане, Святогорске и Яровой Донецкой области Украина возобновила выплату пенсий, выдает продуктовые наборы и гуманитарную помощь;

начинается присоединение Украины к Организации экономического сотрудничества и развития;

Украина с Испанией и Португалией подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Зеленский рассказал, какой будет зима для украинцев

Также президент сказал, что наше государство осознает риски и готовится к зимнему сезону.

Мы говорим честно: зима будет сложной. Но чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все остальное, что необходимо. Мы работаем для того, чтобы подготовиться,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что больше Украина с партнерами сделает для того, чтобы приблизить мир, чем больше будет нашего сотрудничества и давления на Россию, тем безопаснее может быть для нас всех в Европе зимой.

Владимир Зеленский объяснил, что:

будет говорить об этом в своем выступлении на первом саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Праге;

анонсировал разговор с представителями одного из наиболее уважаемых think tanks англоязычного мира – Института Лоуи в Австралии.

Президент поблагодарил всех, кто воюет и работает ради нашей победы, всех, кто помогает Украине и давит на Россию ради мира.

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