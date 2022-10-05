Відповідне звернення президент записав ввечері 5 жовтня. Президент України у цей же день провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

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Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача

За даними Володимира Зеленський, основний пункт порядку денного – це рух України до звільнення всієї української землі та все те, що необхідно для реалізації нашої оборонної операції.

Постачання зброї та боєприпасів, взаємодія з партнерами, матеріальне забезпечення, протидія новим видам озброєння, яке є в окупантів,

– пояснив Зеленський.

За його словами, більшість доповідей, прийняті звіти й затверджені плани точно порадують українців та засмутять окупантів.

Президент нагадав, що російські окупанти відповідатимуть за це. Відповідатимуть перед нашою зброєю, перед українським судом і перед міжнародним правом.

На Херсонщині від псевдореферендуму звільнено 3 населені пункти

Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка,

– розповів Зеленський.

Президент відзначив, що рух триває. Також Володимир Зеленський відзначив воїнів наших Повітряних сил, яким вдалося збити 6 безпілотників іранського виробництва, що їх окупанти намагалися використати проти наших міст. За словами президента:

три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного Харківського полку;

ще три – збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.

Зеленський різко звернувся до окупантів й пояснив, чому вони вже програли Україні

Президент України сказав окупантам, навіть якщо вони знайдуть зброю, яка буде такою ж "природною" для "русского мира", як ці ось іранські "Шахиди", то це однаково їм нічим не допоможе. Адже росіяни вже програли.

Програли тому, що навіть зараз, на 224 день повномасштабної війни, вам доводиться пояснювати своєму суспільству, навіщо все це потрібно: ця війна, брехлива мобілізація і самознищення всіх перспектив вашого народу,

– заявив Зеленський.

Президент пригадав, що українці знають, за що воюють, а дедалі більше громадян Росії усвідомлюють, що вони мають загинути просто тому, що одна людина не хоче припинити війну.

Окрім того, Володимир Зеленський сказав, що:

у Лимані, Святогірську і Яровій Донецької області Україна відновила виплату пенсій, видає продуктові набори й гуманітарну допомогу;

починається приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку;

Україна з Іспанією та Португалією подала заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Зеленський розповів, якою буде зима для українців

Також президент сказав, що наша держава усвідомлює ризики та готується до зимового сезону.

Ми говоримо чесно: зима буде складною. Але, щоб її пройти, ми накопичуємо газ, вугілля та все інше, що необхідно. Ми працюємо для того, щоб підготуватися,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що більше Україна з партнерами зробить для того, щоб наблизити мир, що більше буде нашої співпраці й тиску на Росію, то безпечнішим може бути для нас усіх у Європі взимку.

Володимир Зеленський пояснив, що:

говоритиме про це в своєму виступі на першому саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться в Празі;

анонсував розмову з представниками одного з найбільш поважних think tanks англомовного світу – Інституту Лоуї в Австралії.

Президент подякував всім, хто воює й працює заради нашої перемоги, всім, хто допомагає Україні й тисне на Росію заради миру.

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