Десятый пакет, но не последний, – Зеленский в обращении прокомментировал санкции против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины. Он поблагодарил наших защитников и защитниц и прокомментировал санкции против России, введенные Западом.

Вечером 25 февраля Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Выступление президента читайте на 24 Канал.

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Зеленский сообщил, что санкции будут вводиться против России и дальше

Сегодня, 25 февраля, ЕС утвердил 10-й пакет санкций против России. Он подчеркнул, что эти санкции точно не будут последними.

Санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии,

– подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что в десятом пакете есть новые мощные санкционные шаги против военной промышленности и финансового сектора государства-террориста и против пропагандистов, которые не только лгут российским гражданам, но и пытаются распространить свою ложь на весь мир.

Украина пытается расширить санкции на "Росатом"

По словам Зеленского, сейчас Украина работает над тем, чтобы расширить глобальные и, в частности, европейские санкции еще на российскую атомную отрасль – "Росатом", всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу страны-агрессорки.

Он сообщил, что уже есть ответные шаги партнеров: Соединенных Штатов, Британии. Поэтому украинская сторона ожидает ответных шагов и от Европейского Союза.

Конечно, мы продолжим работу над санкциями Украины против российских субъектов и всех, кто им помогает. Будут соответствующие решения,

– добавил президент.

Принятая ООН резолюция уже принесла первые плоды.

Глава государства добавил, что наша резолюция, принятая на Генассамблее ООН 23 февраля, дала "очень хороший дипломатический импульс". Смысл украинской формулы мира становится основой конкретных международных политико-правовых решений и их поддерживает мировое большинство.

Я благодарю каждого из 141 государства, которые поддержали нашу резолюцию. Благодарю каждого лидера государств и каждого народа, которые одинаково с Украиной ценят свободу и международный порядок,

– заявил президент.

Зеленский поблагодарил наших защитников

Владимир Зеленский поблагодарил защитников и защитниц Украины и особо отметил бойцов 56-й отдельной мотопехотной бригады и 77-й отдельной аэромобильной бригады за героизм и результативность в боях на Бахмутском направлении.

Также он отметил артиллеристов 55-й бригады "Запорожская Сечь", морпехов 35-й отдельной бригады имени контрадмирала Остроградского, пехотинцев 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Гандзюка и 72 отдельную бригаду имени Черных Запорожцев, которые дают достойный отпор врагу на Донбассе.

Глобальный центр силы и смелости сейчас именно здесь, в Украине, именно в наших людях, защищающих наше государство. Которые защищают нашу землю, нашу Донбасс, нашу Луганщину, все наши земли, где продолжаются очень жесткие и болезненные бои. Я благодарю каждого нашего воина, всех, кто стойко, сильно, смело защищает наши позиции на Донбассе, уничтожает врага и за такой результат мощный на востоке. Результат на востоке, чтобы, как следствие, у нас был результат и во всех других направлениях,

– сказал Зеленский.

Сегодня – профессиональный праздник военных авиационных инженеров

Попутно президент поблагодарил всех военнослужащих Инженерно-авиационной службы авиации Вооруженных Сил Украины.



Сегодня – профессиональный праздник наших военных авиационных инженеров. Это люди, чью профессионализм, надежность полностью подтвердила наша способность защищать небо. Я благодарю всех, кто вносит этот инженерно-авиационный вклад в приближение нашей победы!,

– сказал президент.

Глава государства помянул всех наших героев, отдавших свои жизни за Украину и еще раз поблагодари всех, кто ее защищает.

Обращение Зеленского за 25 февраля: смотрите видео