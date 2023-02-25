На видео кадры, облетевшие весь мир: обстрел мирных городов, эвакуация, работа волонтеров и спасателей. И, конечно, кадры невероятной работы украинских защитников.
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Год стойкости. Год выдержки. Год единства. Несокрушимые поднялись на борьбу в феврале. Несокрушимые победят,
– написал Владимир Зеленский.
Год несокрушимости: видео
"Несокрушимость состоит из решения принять бой. И Украина приняла бой, и стала сопротивляться, спасать и помогать, освобождать и убеждать мир", – говорится в видеоролике.
К слову, 24 Канал собрал 100 фото, болезненно напоминающих обо всем пережитом. Кадры уже вошедшие в историю, и от которых разрывается сердце. Фото, которые навсегда в нашем сознании и доказывают нашу несокрушимость – просмотреть их можно по ссылке – "Февраль, затянувшийся на год": сто фото войны навсегда в нашей памяти".
Президент наградил Героев
- В годовщину полномасштабного вторжения России в Киеве провели памятное мероприятие. Участники почтили воинов, отдавших жизнь за Украину.
- К памятным мероприятиям на Софийской площади также присоединились Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, министр обороны Алексей Резников.