На відео кадри, які облетіли весь світ: обстріли мирних міст, евакуація, робота волонтерів та рятувальників. І звісно, кадри неймовірної роботи українських захисників.
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Рік стійкості. Рік витримки. Рік єдності. Незламні піднялись на боротьбу в лютому. Незламні переможуть,
– написав Володимир Зеленський.
Рік незламності: відео
"Незламність складається з рішення прийняти бій. І Україна прийняла бій, і стала чинити опір, рятувати і допомагати, визволяти і переконувати світ", – йдеться у відеоролику.
До слова, 24 Канал зібрав 100 фото, які болісно нагадують про усе пережите. Кадри, які печуть під ребрами і вже увійшли в історію. Фото, які назавжди у нашій свідомості та доводять нашу незламність – переглянути їх можна за посиланням – "Лютий, що затягнувся на рік": сто фото війни які назавжди у нашій пам'яті".
Президент нагородив Героїв
- У роковини повномасштабного вторгнення Росії у Києві провели пам'ятний захід. Учасники вшанували воїнів, які віддали життя за Україну.
- До пам'ятних заходів на Софійській площі долучились також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, очільник СБУ Василь Малюк, міністр оборони Олексій Резніков.