Командующие понимают, что их задача – подавить огонь, – Зеленский о заседании Ставки

Вечером 2 марта Владимир Зеленский записал новое обращение для украинцев. Он рассказал о ситуации на фронте.

Украинский лидер говорил о самых важных событиях дня. В частности, рассказал о своем разговоре с президентом Бразилии. Зеленский подчеркнул, что контакты между государствами возобновляются на самом высоком уровне.

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Президент подчеркнул, что проинформировал своего коллегу об атаках России против украинцев, об убийстве детей, об ударах по гражданской инфраструктуре. Зеленский поблагодарил Бразилию за поддержку резолюции о мире и территориальной целостности для Украины.

Кроме того, Зеленский провел первый разговор с президентом Швейцарии. Украинский лидер поблагодарил швейцарский коллегу за поддержку Украины. Зеленский подчеркнул, что Швейцария заинтересована в реализации украинской формулы мира. Это – хороший сигнал.

Обращение Зеленского 2 марта: смотрите видео

Президент провел заседание Ставки

Зеленский также рассказал, что провел заседание Ставки. Обсудили фронтовую и безопасность. Главнокомандующий сделал общий доклад. Кроме того, докладывала разведка.

Украинский лидер подчеркнул, что на российские ракетные обстрелы Запорожья будет мощный ответ Украины: военный и юридический. Российские оккупанты будут неизбежно ощущать украинскую силу – силу справедливости.

Командующие прекрасно понимают, что их задача – делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла,

– заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех спасателей, которые разбирают завалы. Удалось спасти 11 человек. Более 70 получили помощь.

Президент выразил соболезнования родным погибших.

"Подписал сегодня несколько указов о награждении наших воинов. Всего за этот день 847 защитников и защитниц отмечены государственными наградами. На сегодняшний день количество наших защитников и защитниц, чья храбрость и результативность были отмечены государственными наградами, уже более 40 тысяч", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил каждого и каждого, кто защищает Украину.