Владимир Зеленский выступит перед парламентом Японии, – Reuters

После нападения России на Украину президент Владимир Зеленский выступал со специальными обращениями к нескольким иностранным правительствам. В частности, речь идет о США, Британии, Германии.

Дальше президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом Японии.

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Обращение Зеленского к Японии

Мероприятие пройдет в среду, 23 марта. Начало трансляции намечено на 11:00 по Киеву и в 18:00 по местному времени.

За последние несколько недель лидер Украины успел выступить с мощными обращениями к Конгрессу США, парламентариям Канады, Великобритании, Польши и немецкого Бундестага.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Враг встретил здесь яростное сопротивление. О ключевых событиях за последние недели читайте по ссылке.

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