Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Нидерландах и Швейцарии. Речь идет о Максиме Кононенко и Артеме Рыбченко.

Кроме этого, Кононенко был уволен с должности Постоянного представителя Украины при Организации по запрету химического оружия. Соответствующие указы уже появились на сайте Офиса президента, сообщает 24 канал.

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Зеленский уволил двух послов

Указы президента Украины №669 и №670 появились на сайте ОП 27 сентября 2022 года. Первый указ гласит о следующем:

Уволить Кононенко Максима Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности Постоянного представителя Украины при Организации по запрету химического оружия по совместительству,

– говорится в указе №669/2022.

В указе №670/2022 говорится об увольнении Артема Рыбченко с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Швейцарской Конфедерации и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Княжестве Лихтенштейн.

Президент же расширил полномочия посла Ватикана.

При этом на сайте ОП появился новый указ Зеленского №671/2022. Теперь посол Украины при Ватикане Андрей Юраш назначен послом Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

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