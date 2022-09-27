Крім цього, Каноненка звільнили з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї. Відповідні укази вже з'явилися на сайті Офісу президента, повідомляє 24 канал.

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Зеленський звільнив двох послів

Укази президента України №669 та №670 з'явилися на сайті ОП 27 вересня 2022 року. Перший указ мовить наступне:

Звільнити Кононенка Максима Олексійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди та з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом,

– йдеться ​в указі №669/2022.

Натомість в указі №670/2022 мовиться про звільнення Артема Рибченка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Швейцарській Конфедерації та Надзвичайного і Повноважного Посла України у Князівстві Ліхтенштейн.

Натомість президент розширив повноваження посла Ватикану

При цьому на сайті ОП з'явився новий указ Зеленського №671/2022. Тепер посла України при Ватикані Андрія Юраша призначили послом України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом.

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