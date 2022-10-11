В своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский рассказал о бойце воздушных сил Дмитрии Шумском, который проявил отличные навыки и реакцию во время массированных обстрелов со стороны оккупантов.

Важно Враг осуществил вторую волну террористической атаки против Украины, – обращение Зеленского

По словам Зеленского, солдат Шумский с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов. Известно, что боец принадлежит зенитно-ракетному взводу 57-го отдельного радиотехнического батальона. Сейчас он защищает нашу страну в Черниговском направлении.

Я благодарю всех наших бойцов Воздушных сил, Сухопутных войск и разведки, которые вовлечены в защиту от этих российских ударов,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что за утро 11 октября враг выпустил по Украине 28 ракет, из них 20 удалось сбить.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто обеспечивает восстановление после ударов террористов. Отдельно он отметил самоотверженные и решительные действия:

старший прапорщик Борис Шаповалов, командир отделения в Запорожской области;

сержанта Александра Смеяна, пожарного-спасателя, Запорожская область;

прапорщика Юрия Лозинского и младшего сержанта Алексея Белецкого, респираторщиков горно-спасательного отделения, город Киев.

Он поблагодарил всех врачей, энергетиков и работников коммунальных служб.

Я благодарю работников местной власти, руководителей местного самоуправления и чиновников, которые работали вместе, действительно в единстве и отлично. Сейчас большинство городов и сел, которые террористы хотели оставить без электричества и связи, уже с электричеством и связью,

– добавил президент.

Заметим, что утро 11 октября началось у украинцев, как и перед тем, – с долгой воздушной тревоги. Во время ее попадания были по 2 объектам энергетики во Львовской области. В результате атаки один человек пострадал. 30% города находятся без света, также иногда возникли проблемы с водоснабжением. В Винницкой области россияне атаковали Ладыжинскую ТЭС, а в Запорожье – жилые дома. Взрывы были также в Ровенской, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях. Там сработали силы ПВО.

Достойно внимания – Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео