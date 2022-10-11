У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів про бійця повітряних сил Дмитра Шумського, який проявив відмінні навички та реакцію під час масованих обстрілів з боку окупантів.

Важливо Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти України, – звернення Зеленського

За словами Зеленського, солдат Шумський за допомогою ПЗРК "Стінгер" збив дві крилаті ракети терористів. Відомо, що боєць належить до зенітно-ракетного взводу 57-го окремого радіотехнічного батальйону. Зараз він захищає нашу країну на Чернігівському напрямку.

Я дякую всім нашим бійцям Повітряних сил, Сухопутних військ і розвідки, які залучені до захисту від цих російських ударів,

– наголосив президент.

Він додав, що за ранок 11 жовтня ворог випустив по Україні 28 ракет, із них 20 вдалося збити.

Крім того, Володимир Зеленський подякував всім, хто забезпечує відновлення після ударів терористів. Окремо він відзначив самовіддані та рішучі дії:

старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області;

сержанта Олександра Сміяна, пожежника-рятувальника, Запорізька область;

прапорщика Юрія Лозинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення, місто Київ.

Він подякував всім лікарям, енергетикам і працівникам комунальних служб.

Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, справді у єдності й на відмінно. Зараз більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики та зв'язку, вже з електрикою та зв'язком,

– додав президент.

Зауважимо, що ранок 11 жовтня почався в українців, як і день перед тим, – з довгої повітряної тривоги. Під час неї влучання були по 2 об'єктах енергетики у Львівській області. Внаслідок атаки одна людина постраждала. 30% міста перебувають без світла, також подекуди виникли проблеми з водопостачанням. У Вінницькій області росіяни атакували Ладижинську ТЕС, а на Запоріжжі – житлові будинки. Вибухи були також у Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровської, Одеській та Київській областях. Там спрацювали сили ППО.

Варте уваги – Вечірнє зверненні Володимира Зеленського: дивіться відео