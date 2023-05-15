Зеленский жестко отреагировал на вбросы WP о контактах Пригожина с ГУР

Издание The Washington Post разозлило президента Владимира Зеленского вопросами насчет работы разведки. Он спросил журналистов, почему они вредят Украине.

The Washington Post 13 мая опубликовала интервью с Владимиром Зеленским. Во время него журналисты спросили президента Украины о контактах основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина с ГУР МО. Впоследствии этот фрагмент удалили, а после его распространения в сети – вернули.

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Что произошло между Зеленским и WP

В удаленном фрагменте, который уже вернули на сайт, журналисты заявили президенту Зеленским, что "секретные документы", слитые в сеть, указывают на связи Пригожина с ГУР и спросили, правда ли это. Вопрос очень разозлил Зеленского. Он не подтвердил связи с Пригожиным, однако подчеркнул, что вопрос разведки – это вопрос разведки.

Это вопрос разведки. Вы хотите, чтобы меня судили за государственную измену? И очень интересно, если кто-то говорит, что у вас есть документы, или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки, я хотел бы спросить вас: с какими источниками в Украине вы контактируете? Кто говорит о деятельности нашей разведки? Это ведь самое тяжелое преступление в нашей стране. С какими украинцами вы разговариваете?

– спросил Зеленский.

Журналисты заявили, что опираются исключительно на "утечку документов", в которых указано, что Зеленский якобы обсуждал с Будановым российский план "разоблачения" Пригожина. Также журналисты не учли "грубый намек", что вопрос работы разведки – табу. Поэтому вдобавок они заявили, что по их данным Пригожин якобы встречался с офицерами ГУР в Африке.

Слушайте, если честно, ну вы просто что-нибудь читаете, что-то говорите. Я просто не понимаю, откуда вы это берете, с кем разговариваете и т.д. Вы рассказываете о том, как я встречался с Будановым. Это свидетельствует о том, что у вас есть люди, у которых есть какие-то записи, или у вас есть доказательства, или у вас есть что-то, потому что так это выглядит. Вы снова делаете то, что делали раньше. Вы публикуете какую-то информацию, которая не помогает нашему государству. Так что я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель – помочь России? Значит, у нас разные цели,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что каждый из этих вопросов демотивирует Украину и партнеров помогать Украине. По утверждению журналистов о том, что эти данные просто были в "тайных документах", Зеленский обратил внимание на то, что у общества нет доступа к этим документам и не может быть. Поэтому его удивляет, что WP регулярно публикует некую "щекотливую" информацию, связанную с Украиной, в частности, о контрнаступлении ВСУ. Он подчеркнул, что такие "вбросы" работают в пользу России.

Они (документы – ред.) не были в интернете, они были частью чего-то. Мы, нормальное общество, не могли получить доступ ко всему этому. Не могли. А потом, я думаю, начала появляться информация, которую стали публиковать частично и все остальное. Я думаю, что это ваше – либо вашей редколлегии, либо кого-то еще. Я не хочу никого обидеть, я не знаю. Поэтому сегодня вы публикуете эту информацию по частям. Вы публикуете информацию о контрнаступлении Украины, о том или ином. Я вам сказал, что я думаю, что это – как бы выразиться? – кто-то где-то услышал, кто-то где-то опубликовал, но информацию скомпилировали, и она разная и не работает в пользу Украины,

– сказал Зеленский.

Washington Post объяснило " Украинской правде " удаление этого фрагмента тем, что готовило к публикации текст о Пригожине и его контактах с разведкой и ошибочно выложило в открытый доступ полную расшифровку разговора с Владимиром Зеленским до выхода расследования.

Примечательно, что издание опубликовало свой материал о Пригожине. Кроме "секретных документов" журналисты ссылались на украинских и американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Пригожин сказал, что он до сих пор в Африке с Будановым

После публикации фрагмента российские издания решили обратиться за комментарием к Пригожину. Тот ответил, что до сих пор с Будановым находится в Африке.

Конечно, я могу подтвердить эту информацию. Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке. А что касается WP и удаленного фрагмента, то я думаю, что это случилось из-за того, что они не купили вовремя билеты и боятся, если кто-то узнает, что WP все еще в Африке, им продадут бизнес-класс слишком дорого. Поэтому они просто хотят сэкономить, как обычно,

– сказал он.