Звучит оскорбительно "большое воровство", – Зеленский ответил на критику строительства дорог

Владимир Зеленский возмутился высказыванием отдельных украинцев, которые называют реформу инфраструктуры, "большим воровством". Президент Украины заявил, что это звучит обидно.

Как сказал украинский лидер в интервью, "Большая стройка" – реально крутая реформа в Украине, которая сработала.

Важно "Большую стройку" в 2021 расширят: что известно о планах Зеленского

Он назвал реформу инфраструктуры одной из главных в Украине. По его словам, это понимают и мировые лидеры, и президент США.

Я считаю, что достаточно оскорбительно звучит "большое воровство", но каждый человек имеет право говорить, но под словами должны быть доказательства. Я считаю это очень крутой реформой, которой пользуются абсолютно все украинцы,

– подчеркнул Зеленский.

Не все видят результат

Зеленский пояснил, что критика может возникать еще и из-за того, что не все украинцы видят результат. Он отметил, что в рамках "Большой стройки" ремонтируют и будут лишь те дороги, которые находятся на балансе "Укравтодора".

"Большой стройки" нет в городах, потому что нет этих дорог на балансе "Укравтодора", но за городами все видят результат. Поэтому оскорбительно звучит "большое воровство",

– заявил президент.

По его словам, не стоит критиковать безосновательно. Как сказал украинский лидер: если же действительно есть какие-то доказательства, то – пожалуйста. Он подчеркнул, что не будет прикрывать тех, кто будет воровать на этом проекте.

Что известно о "Большой стройке" в Украине