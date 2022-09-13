Успехи на Харьковщине и движение на Юге: Зеленский подвел итоги Ставки Главнокомандующего
Владимир Зеленский 13 сентября провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего с участием военных, силовиков и чиновников. В частности, украинский лидер заслушал доклады командующих о ситуации на разных фронтах.
Как сказал президент Украины в традиционном обращении к украинцам, Александр Сырский доложил об успехах в Харьковской области, Андрей Ковальчук – о движении наших сил на Юге.
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Зеленский рассказал, что:
- стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров,
- еще примерно на такой же освободившейся территории стабилизация продолжается.
Он поручил пограничникам обеспечить охрану государственной границы на участках на освобожденной территории. Зеленский поблагодарил всех наших бойцов, которые обеспечили столь масштабный и быстрый разгром оккупантов на территории Харьковской области.
Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Как пример – в Балаклее, в Граково уже началась выдача пенсий сразу за 5 месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освобожденной территории получат выплаты,
– подытожил Зеленский.
Сколько населенных пунктов уже освободили ВСУ
Украинское контрнаступление продолжает разворачиваться на полную. Только за несколько дней ВСУ освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, однако, как заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, реальная цифра может быть значительно больше. Она пообещала предоставить уточненные данные уже в скором времени.
Маляр сказала, что 13 сентября сообщила об освобождении в Харьковской области:
- 3800 квадратных километров,
- более 300 населенных пунктов,
- примерно 150 тысяч населения.
Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше. Завтра (14 сентября – 24 канал) будут уже уточнены данные,
– добавила она.
Заместитель министра обороны Украины добавила, что в настоящее время операция продолжается. Она планируется до полной деоккупации Харьковщины. Маляр добавила, что Украина приняла решение продолжать операцию в связи с достигнутыми успехами на фронте. В Минобороны не разглашают детали контрнаступления, но надеются, что ВСУ как можно быстрее освободят область.