Успехи на Харьковщине и движение на Юге: Зеленский подвел итоги Ставки Главнокомандующего

Владимир Зеленский 13 сентября провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего с участием военных, силовиков и чиновников. В частности, украинский лидер заслушал доклады командующих о ситуации на разных фронтах.

Как сказал президент Украины в традиционном обращении к украинцам, Александр Сырский доложил об успехах в Харьковской области, Андрей Ковальчук – о движении наших сил на Юге.

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Зеленский рассказал, что:

стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров,

еще примерно на такой же освободившейся территории стабилизация продолжается.

Он поручил пограничникам обеспечить охрану государственной границы на участках на освобожденной территории. Зеленский поблагодарил всех наших бойцов, которые обеспечили столь масштабный и быстрый разгром оккупантов на территории Харьковской области.

Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Как пример – в Балаклее, в Граково уже началась выдача пенсий сразу за 5 месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освобожденной территории получат выплаты,

– подытожил Зеленский.

Сколько населенных пунктов уже освободили ВСУ

Украинское контрнаступление продолжает разворачиваться на полную. Только за несколько дней ВСУ освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, однако, как заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, реальная цифра может быть значительно больше. Она пообещала предоставить уточненные данные уже в скором времени.

Маляр сказала, что 13 сентября сообщила об освобождении в Харьковской области:

3800 квадратных километров,

более 300 населенных пунктов,

примерно 150 тысяч населения.

Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше. Завтра (14 сентября – 24 канал) будут уже уточнены данные,

– добавила она.

Заместитель министра обороны Украины добавила, что в настоящее время операция продолжается. Она планируется до полной деоккупации Харьковщины. Маляр добавила, что Украина приняла решение продолжать операцию в связи с достигнутыми успехами на фронте. В Минобороны не разглашают детали контрнаступления, но надеются, что ВСУ как можно быстрее освободят область.

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