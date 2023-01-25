Вступление в НАТО и расширение танковой коалиции: Зеленский побеседовал со Столтенбергом
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Среди обсуждаемых тем была разблокировка поставок нового вооружения для Украины.
О деталях разговора сообщил Владимир Зеленский в телеграмме.
Важно НАТО vs Россия на языке цифр: где россияне проиграют, а в чем имеют преимущество
Зеленский отметил, что в контексте консолидации партнеров для поддержки Украины они говорили и о:
- расширение танковой коалиции,
- разблокирование передачи принципиально новых видов вооружения
Также говорили о необходимых шагах на пути к дальнейшей интеграции с НАТО.
– отметил украинский лидер.
В то же время Столтенберг в твиттере написал, что обсудил с президентом агрессивную войну России против Украины.
"Союзники будут продолжать поддержку столько, сколько нужно", – заверил генсек НАТО.
Станет ли НАТО участником войны после предоставления танков Украине
Предоставление Германией и союзниками боевых танков Украине, по утверждениям экспертов, увеличивает риски втягивание НАТО в войну с Россией. Эти риски оценил Генсек Альянса Йенс Столтенберг. В интервью он отметил, что Украина является суверенным и независимым государством, которое, согласно Уставу ООН, имеет право на самооборону. В то же время Североатлантический союз имеет полное право нам помогать это право реализовать.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс поддерживает Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения. Однако НАТО не посылает в Украину своих солдат и не использует авиацию. Несмотря на это, Североатлантический союз помогает нашей стране техникой и оружием отстаивать свою независимость, суверенность и свободу.