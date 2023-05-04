Такое мнение в эфире 24 Канала предположил политолог Владимир Фесенко. Он подчеркнул, какие варианты трибунала для российских преступников рассматриваются.

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Создание трибунала

Западные и европейские политики предлагают гибридную модель трибунала для высшего военного руководства России, отметил эксперт. Речь идет о том, чтобы объединить здесь украинскую правовую базу и привлечь международных экспертов, представителей разных стран и юстиций. Впрочем, большинство украинских и западных специалистов критикуют это – статус ниже, если речь идет о Нюрнберге-2.

Напомню, что первый – международный трибунал над руководителями нацистского режима в Германии. Это был большой суд над теми, кто развязал войну, и они были наказаны. И сегодня Украина хочет, чтобы был применен такой суд против международных преступников, развязавших войну в стране и фактически создавших опасность для всего мира,

– отметил политолог.

Выступление Владимира Зеленского зафиксировало это как один из главных приоритетов внешней политики – Украина будет продвигать возможность создания трибунала на базе МУС. Впрочем, здесь может быть одна проблема – согласие ООН.

"ООН может заблокировать Россия. Поэтому рассматривается другая версия – специальный международный трибунал, как это было по югославским преступникам", – пояснил спикер.

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Членство в НАТО

Что касается другого визита, то одной из главных целей может быть членство в НАТО, предположил Фесенко.

"Это наши партнеры. Я думаю, что здесь приоритет – сохранение этой поддержки и заявление на членство в НАТО тоже. Думаю, главная цель этого турне – подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе. Мы должны сформировать широкую коалицию, которая поддержит членство Украины в Альянсе. Это не произойдет, пока идет война, но нам нужны конкретные решения", – добавил он.

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