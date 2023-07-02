Отвага наших воинов утопила вражеские надежды в море, – Зеленский поздравил ВМС с праздником

Владимир Зеленский поздравил воинов Военно-Морских сил ВСУ с профессиональным праздником. Он поблагодарил защитников за отвагу и мастерство.

Речь Президент Украины провозгласил во время рабочего визита в Одессу. Кроме приветствия военнослужащих, Зеленский также заслушал доклад командующего ВМС ВСУ.

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Зеленский поздравил бойцов с праздником

В честь Дня Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Президент Украины встретился с курсантами Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия" и вручил государственные награды и боевые флаги.

От имени всего государства и народа Зеленский поздравил стражей морских рубежей Украины с профессиональным праздником – Днем Военно-Морских сил ВСУ.

Многие в России думали, будто Черное море – это акватория их силы. Враг надеялся, что наши Военно-Морские силы якобы не выдержат ударов России. Что ж, отвага и мастерство наших воинов уничтожили все эти вражеские надежды и утопили их в море,

– подчеркнул Президент Украины.

Зеленский заявил, что ВМС ВСУ смогли защитить Одессу от врага, затопить крейсер "Москва" и освободить остров Змеиный от рук оккупантов. По его словам, эти и другие мощные операции сил обороны приучили российский флот не приближаться к украинским берегам.

Президент особо отметил морпехов знаменитых 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты. Сегодня отличие "За мужество и отвагу" получили:

10-я морская авиационная бригада имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая ВМС ВСУ;

88-й отдельный батальон морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ВМС ВСУ.

Украинским защитникам вручили награды

Также он вручил защитникам государственные награды. Так, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинской обязанности военнослужащие награждены орденами Богдана Хмельницкого II степени, "За мужество" III степени, Даниила Галицкого и медалью "За военную службу Украине".

Кроме того, Президент вручил боевые флаги:

64-му отдельному пушечному артиллерийскому дивизиону 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова,

26-му и 27-му отдельным дивизионам речных катеров речной флотилии Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

Владимир Зеленский поздравил ВМС с профессиональным праздником: смотрите видео

Зеленский заслушал доклады в Одессе

Кроме приветствия и награждения военнослужащих ВМС ВСУ, Зеленский также провел рабочие встречи. В частности – заслушал доклад командующего Военно-Морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы. Он подробно проинформировал Президента Украины об оперативной ситуации в Черном море, способности врага относительно нанесения ракетных ударов с моря и оборонительных возможностях ВМС.

Неижпапа также доложил о стратегии развития ВМС ВСУ во время войны и в послевоенный период. В ходе рабочей встречи также обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы.

Кроме того, командующий ВМС доложил Зеленскому о работе по созданию корпуса морской пехоты.

Зеленский заслушал доклад: смотрите видео