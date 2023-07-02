Промову Президент України проголосив під час робочого візиту до Одеси. Окрім привітання військовослужбовців, Зеленський також заслухав доповідь командувача ВМС ЗСУ.

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Зеленський привітав бійців зі святом

З нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних Сил України Президент України зустрівся з курсантами Інституту Військово-Морських сил Національного університету "Одеська морська академія" та вручив державні нагороди й бойові прапори.

Від імені всієї держави та народу Зеленський привітав вартових морських рубежів України з професійним святом – Днем Військово-Морських сил ЗСУ.

Багато хто в Росії думав, ніби Чорне море – це акваторія їхньої сили. Ворог сподівався, що наші Військово-Морські сили нібито не витримають ударів Росії. Що ж, відвага і майстерність наших воїнів знищили всі ці ворожі надії та втопили їх у морі,

– наголосив Президент України.

Зеленський заявив, що ВМС ЗСУ змогли захистити Одесу від ворога, затопити крейсер "Москва" та звільнити острів Зміїний від рук окупантів. За його словами, ці та інші потужні операції сил оборони привчили російський флот не наближатися до українських берегів.

Президент особливо відзначив морпіхів славетних 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти. Сьогодні відзнаку "За мужність та відвагу" отримали:

10-та морська авіаційна бригада імені Героя України полковника Ігоря Бедзая ВМС ЗСУ;

88-й окремий батальйон морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ВМС ЗСУ.

Українським захисникам вручили нагороди

Також він вручив захисникам державні нагороди. Так, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку військовослужбовці нагороджені орденами Богдана Хмельницького II ступеня, "За мужність" III ступеня, Данила Галицького та медаллю "За військову службу Україні".

Крім того, Президент вручив бойові прапори:

64-му окремому гарматному артилерійському дивізіону 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова,

26-му та 27-му окремим дивізіонам річкових катерів річкової флотилії Військово-Морських сил Збройних Сил України.

Володимир Зеленський привітав ВМС з професійним святом: дивіться відео

Зеленський заслухав доповіді в Одесі

Окрім привітання та нагородження військовослужбовців ВМС ЗСУ, Зеленський також провів робочі зустрічі. Зокрема – заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи. Він докладно поінформував Президента України про оперативну ситуацію в Чорному морі, спроможності ворога щодо завдання ракетних ударів із моря та оборонні можливості ВМС.

Неїжпапа також доповів про стратегію розвитку ВМС ЗСУ на час війни та в повоєнний період. Під час робочої зустрічі також обговорили проміжні результати й перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.

Крім того, командувач ВМС доповів Зеленському про роботу зі створення корпусу морської піхоти.

Зеленський заслухав доповідь: дивіться відео