Командувач запевнив, що він вітає військових з відчуттям гордості та вдячності. Адже вони пліч-о-пліч з побратимами щодня нищать ворога та звільняють Україну від окупантів, пише 24 Канал.

Зауважте День Військово-морських сил України: щиро вітаємо усіх причетних зі святом

Командувач Військово-морських сил ЗСУ привітав зі святом

І знищення крейсера "Москва" чи звільнення Зміїного – то лише початок. Мужність та відданість яку ви проявляєте в обороні наших морських рубежів, свідчать про волю нашої країни в боротьбі проти загарбників,

– заявив командувач.

Олексій Неїжпапа зауважив, що його військові постійно демонструють силу і професіоналізм, здатність виконувати завдання в будь-яких умовах.

Віцеадмірал пояснив, що бійці Військово-морських сил ЗСУ – воїни трьох стихій, адже проводять успішні операції на морі, на суші та в повітрі. Саме їхня вірність, мужність та сила – це запорука перемоги України.

Екіпажі українських кораблів разом з бійцями морської піхоти, авіації та інших підрозділів воюють за українську незалежність на одній з найважливіших ділянок нашої оборони – в Чорноморському регіоні та на Півдні.

105 років тому на кораблях Чорноморського флоту та у Севастопольській фортеці урочисто було піднято українські прапори та Військово-морський прапор Української держави. І це є свідченням того, що флоту України та українській державі далеко не 30 років,

– зауважив Олексій Неїжпапа.

Окрім того, додав, що Україна пам'ятає та схиляє голови перед тими, хто віддав життя за Батьківщину. Саме їхня самопожертва залишиться в наших серцях.

"Готовність до боротьби, висока професійна підготовка, дух патріотизму, єдність і рішучість перед лицем ворога надихають весь світ! Я пишаюсь вами! Ви – непереможні герої, які несуть дух свободи та незалежності", – заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав побратимів з Днем Військово-морських сил ЗСУ. Генерал подякував за вірність, стійкість та професійність.

Залужний опублікував ролик у День Військово-морських сил ЗСУ: дивіться відео

Президент України Володимир Зеленський привітав лаконічно: "Слава Військово-морським силам Збройних Сил України! Пишаємось! Посилюємо! Перемагаємо!".

Одеська міська рада написала, що з нагоди свята у центрі Одеси на Думській площі підняли Військово-морський прапор ЗСУ.

Підняття прапора та діяльність Військово-морських сил ЗСУ / Фото з телеграму Одеської міської ради та Володимира Зеленського