Зеленский в Брюсселе передал лидерам ЕС перечень необходимого Украине вооружения, – СМИ

Владимир Зеленский во время встречи с лидерами ЕС передал списки пожеланий по оружию, которое нужно Украине. Запросы были приспособлены к соответствующим военным запасам стран-членов ЕС.

В четверг 9 февраля Зеленский передал списки пожеланий по поставкам вооружений лидерам Евросоюза.

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Украина пригласила конкретное оружие из запасов каждой страны

По словам собеседника DPA, запросы Украины уже были приспособлены к соответствующим военным запасам стран-членов ЕС – целью было усилить давление на отдельные государства, чтобы они оказали больше помощи для противостояния российской агрессии.

То, что делают украинцы, очень разумно… Они точно знают, что им нужно, и знают, о чем просить,

– сказал европейский чиновник.

Однако списки получили не все. В частности, источники DPA в правительстве Германии заявили, что немецкая делегация не получала списка желаемого оружия от Зеленского. Вместо этого получение такого списка подтвердили канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кая Калласю.

В агентстве предположили, что, возможно, канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон не получили список из-за того, что накануне они уже провели переговоры с Зеленским в Париже.

Как Украина узнала о запасах стран ЕС

На вопрос, откуда Украина взяла информацию о военных запасах стран-членов ЕС, собеседник DPA ответил: "они проинформированы, у них есть контакты".

Он добавил, что с такими возможностями разведки не удивительно, что украинцы могут противостоять России.