У четвер 9 лютого Зеленський передав списки побажань щодо нових постачань озброєнь лідерам Євросоюзу.

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Україна запросила конкретну зброю із запасів в кожної країни

За словами співрозмовника DPA, запити України вже були пристосовані до відповідних військових запасів країн-членів ЄС – це мало на меті посилити тиск на окремі держави, щоб вони надали більше допомоги для протистояння російській агресії.

Те, що роблять українці, дуже розумно… Вони точно знають, що їм потрібно, і знають, про що просити,

– сказав європейський чиновник.

Проте списки отримали не всі. Зокрема джерела DPA в уряді Німеччини заявили, що німецька делегація не отримувала списку бажаної зброї від Зеленського. Натомість отримання такого списку підтвердили канцлер Австрії Карл Нехаммер і прем'єр-міністерка Естонії Кая Калласю.

В агенції припустили, можливо, що канцлер Олаф Шольц й президент Франції Емманюель Макрон не отримали список через те, що напередодні вони вже провели переговори із Зеленським у Парижі.

Як Україна дізналась про запаси країн ЄС

На запитання, звідки Україна взяла інформацію про військові запаси країн-членів ЄС, співрозмовник DPA відповів: "вони поінформовані, у них є контакти".

Він додав, що з такими можливостями розвідки не дивно, що українці можуть протистояти Росії.