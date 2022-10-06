Украина – только первое поле боя: Зеленский рассказал лидерам ЕС о формуле мира

Российская агрессия не признает границ, а потому в случае победы страны-агрессора война придет и в Европу. Поэтому очень важно победить Россию на территории Украины.

Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский в выступлении с помощью видеосвязи перед участниками проходящего в Праге саммита Европейского политического сообщества.

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По словам Зеленского, Украина – это только первое поле боя, куда вышло это государство. И именно в Украине нужно его победить. Для этого президент Украины предлагает реализовать нашу формулу мира.

Что предполагает украинская формула мира

Зеленский объяснил, что пункты нашей формулы мира нейтрализуют все, что делает Россия, чтобы воевать. Сначала необходимо:

наказать агрессора,

усилить санкции против нее,

прекратить сотрудничество с этой страной и ее компаниями.

Также следует исключить ее из всех международных организаций или приостановить ее членство, возможность искажать деятельность международных институций, прежде всего ООН. Сейчас Россия делает ООН собранием 192, кто просто вынужден терпеть, пока одно государство лжет и глумится и, если этого хочет, применяет право вето, чтобы заблокировать реальную возможность ООН возвращать мир,

– подчеркнул президент.

По убеждению украинского лидера, для наказания агрессора необходим специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, а также международный компенсационный механизм, который заставит Россию возместить нанесенный ею ущерб.

Владимир Зеленский обратился к участникам саммита Европейского политического сообщества: смотрите видео

Второе – это помощь Украине. Как подчеркнул Зеленский, помогая Украине, каждое из государств помогает себе. Сейчас в Украине идут интенсивные бои, которые абсолютное большинство государств просто не смогло бы вести.

Именно поэтому эту войну нужно выиграть сейчас – выиграть в Украине. Чтобы российский флот не мог заблокировать еще другие порты на Черном, Средиземном или любом другом море. Чтобы российские танки не наступали на Варшаву или снова в Прагу. Такая опасность существует. Такую угрозу мы ежедневно уменьшаем, когда уничтожаем оккупантов в Украине,

– сказал Зеленский.

Он также отметил необходимость восстановления безопасности и территориальной целостности нашего государства. Именно этим сейчас и занимаются ВСУ.

Какая сейчас ситуация на фронте