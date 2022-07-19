Зеленский час говорил с Дудой о ситуации на поле боя и оборонной поддержке

Польша стала одной из тех стран, которая поддерживает наше государство больше всего. По этому поводу президенты обеих стран поддерживают связь.

Очередной разговор Владимира Зеленского и Анджея Дуды состоялся 19 июля по телефону. Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях, сообщает 24 канал.

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О чем говорили президенты

Разговор длился час. Зеленский подчеркнул, что поддерживает непрерывный диалог с Дудой.

Он рассказал ему об актуальном положении дел на поле боя. Обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников. Также лидеры государств скоординировали шаги по противодействию российской агрессии.

Анджей Дуда сообщил, что в разговоре принимали участие и другие единомышленники. В частности, среди них был и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Также дипломат Андрей Сибига и глава бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч.



Дуда также сообщил, что с Зеленским он подробно обсудил текущую военную ситуацию, помощь Украине и координацию дальнейших действий.

Зеленский созвонился еще и с Драги

Поговорив с Дудой, Зеленский созвонился с еще одним европейским политиком. Он побеседовал с премьером Италии Марио Драги.

Президент подчеркнул, что поблагодарил его за всестороннюю поддержку и солидарность итальянского народа. Также отметил весомый личный вклад премьер-министра в предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Отношения Польши и Украины

Польша во время полномасштабной агрессии россии против нашего государства приютила миллионы наших беженцев. Также эта страна поддерживает нас и в других областях. Польша оказалась настоящим соседом и другом. Именно поэтому в Верховной Раде появился законопроект о правовом статусе поляков на Украине, который внес президент Владимир Зеленский. Этот законопроект является зеркальным тому, который принял польский Сейм.

Также Владимир Зеленский 12 июля встретился с Мариушем Блащаком – министром национальной обороны Польши. Президент подчеркнул, что ведомство поддерживает крепость украинской армии. Он поблагодарил его за поддержку Польши.

Анджей Дуда понимает все угрозы, исходящие от россии. Перед тем, как отправиться в испанскую столицу на саммит НАТО, он заявлял, что сейчас россия является самой большой угрозой для стран Альянса, особенно для тех, которые находятся на восточном фланге.

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