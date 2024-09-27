Зеленский пригласил Трампа в Украину: что тот ответил

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом пригласил его посетить Украину. Экс-президент США ответил, что "обязательно сделает это".

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам Fox News после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

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Планирует ли Трамп в ближайшее время посетить Украину

В общении с журналистами бывший президент Дональд Трамп отметил, что еще одна встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может произойти в будущем. Однако когда именно, он не рассказал.

Во время обмена мнениями Зеленский передал Трампу приглашение посетить Украину. Трамп ответил утвердительно, выразив свое восхищение страной, заявив: "Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное все".

Зеленский пригласил Трампа посетить Украину: смотрите видео

Интересно, что еще недавно на пресс-конференции в Trump Tower в Нью-Йорке кандидат в президенты от Республиканской партии повторил тезисы российской пропаганды о нехватке солдат в Украине и поэтому "она вынуждена мобилизовать стариков и молодых ребят".

К слову, Владимир Зеленский 27 сентября провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Это событие произошло довольно неожиданно, ведь несколько дней до этого у кандидата в президенты США от Республиканской партии отмечали, что он не планирует встречаться с Зеленским во время его визита в США.

Во время встречи украинский лидер должен был представить бывшему президенту Дональду Трампу комплексный План победы. Этот план ранее президент Украины обсуждал с действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис.