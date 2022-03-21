Владимир Зеленский призвал Европу почтить минутой молчания всех погибших

Украинский лидер 21 марта записал новое видеообращение. На этот раз Владимир Зеленский обратился к Европе и ее жителям.

Свое видеообращение он начал с жуткого звука сигнала тревоги, который, к сожалению, уже стал привычен для украинцев.

Важно Это было 20 секунд, а мы слышим это часами, – Зеленский в обращении включил звук тревоги

Украинский лидер отметил, что уже тысячи людей в Украине погибли от этой ужасной войны России против нашего государства.

Я прошу вас почтить минутой молчания каждого и каждую, кто погиб за нашу свободу,

– призвал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского от 21 марта: смотрите видео

Заметим, что в Украине ежедневно с 18 марта в 9:00 чтят память павших в войне России против Украины. Добавим, что точное количество погибших украинских героев пока не разглашают. Однако более недели назад Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский впервые назвал количество наших погибших бойцов. По его словам, речь идет о примерно 1300 военных.

Потери врага по состоянию на 21 марта: смотрите видео