Президент Украины считает, что деньги из замороженных российских активов принадлежат Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Может ли Украина получить деньги с российских активов

Это предложение Владимир Зеленский высказал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества. Он считает, что эти деньги должны пойти на закупку оружия и квартир для людей, которые их потеряли.

Можно мы возьмем триста миллиардов, поддержим наших людей и купим на эти деньги во всех странах мира оружие. Можно мы сами будем решать, какое нам нужно оружие,

– говорит глава государства.

Он также отметил, что все эти деньги находятся в Европе. В случае отсутствия поддержки Америки, Украина могла бы вести войну с помощью этих активов.

Зеленский говорит, что Европа не должна считаться с Америкой и призвал европейские страны не блокировать предоставление этих денег Украине. А также добавил, что государство должно самостоятельно принять решение о том, как использовать деньги и какое оружие закупить.