Президент України вважає, що гроші із заморожених російських активів належать Україні, передає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також "Швидко – це означає втрати": Зеленський прокоментував заяви Трампа про закінчення війни

Чи може Україна отримати гроші із російських активів

Цю пропозицію Володимир Зеленський висловив під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти. Він вважає, що ці гроші мають піти на закупівлю зброї та квартир для людей, які їх втратили.

Можна ми візьмемо триста мільярдів, підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю. Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя,

– каже глава держави.

Він також зазначив, що всі ці гроші перебувають в Європі. У випадку відсутності підтримки Америки, Україна могла б вести війну з допомогою цих активів.

Зеленський каже, що Європа не повинна зважати на Америку та закликав європейські країни не блокувати надання цих грошей Україні. А також додав, що держава має самостійно прийняти рішення щодо того, як використати гроші та яку зброю закупити.