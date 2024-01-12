Чтобы все не потерять, – Зеленский заявил, почему посла Украины в Британии выбирают осторожно

Владимир Зеленский отметил, что Украина рассматривает несколько кандидатур на должность посла в Великобритании. Их фамилии президент пока не раскрыл.

Украинский лидер подчеркнул, что кандидатуры рассматривают очень осторожно. Важно – не потерять все.

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Важно, чтобы каждый из чиновников, из дипломатов, которые заботятся о наших отношениях с Великобританией, был на самом высоком уровне. Потому мы рассматриваем несколько кандидатур. Осторожно рассматриваем. Чтобы все это не потерять,

– подчеркнул Зеленский.

Риши Сунак приехал в Украину

В Украине 12 января прибыл Риши Сунак – премьер-министр Великобритании. Он и Владимир Зеленский подписали историческое соглашение о безопасности. Речь идет о взаимодействии стран в сфере безопасности и обороны в течение 10 лет до вступления Украины в НАТО. Сунак подчеркнул, что говорится о "несокрушимом альянсе". Теперь Украине не придется просить Великобританию о помощи. Страна и так будет нас поддерживать столько, сколько нужно.

Кроме того, Сунак подчеркнул, что не Украина нуждается в НАТО, а Альянс нуждается в Украине, чтобы стать сильнее. Великобритания поможет Украине победить в этой войне. Чтобы ускорить это, Великобритания предоставляет самый большой военный пакет с начала полномасштабного вторжения. России не удастся реализовать ни одного своего замысла.