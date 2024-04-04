На Ставке президенту заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Важно Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Зеленский провел Ставку

Президент сообщил, что основными вопросами на Ставке были фронт, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушная оборона. В частности, Сырский рассказал о ситуации на разных участках фронта и доложил о результатах стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение врага. Также были обсуждены будущие планы оккупантов, которые удалось получить разведке, и действия ВСУ в ответ.

Министр обороны Умеров отчитался о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем РЭБ и о подготовке новых соглашений. Зеленский поручил ему также предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе.

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич доложил о мерах по борьбе с российским воздушным террором. В частности, он отчитался о результатах использования РЭБ, мобильных огневых групп и в целом систем ПВО.

В итоге Зеленский дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию тактик Украины.

Президент призвал партнеров предоставить дополнительные системы Patriot

Враг не оставляет террора украинских территорий. В марте оккупанты нанесли несколько массированных комбинированных ударов, цинично атакуя энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Зеленский отметил, что в течение марта Россия запустила более 400 ракет различных типов, более 600 дронов-камикадзе типа "Шахед" и более 3000 КАБов.

Оккупанты прицельно бьют, в частности, по Харьковщине. В городе уже разрушена критическая инфраструктура, а более 100 тысяч харьковчан потеряли жилье из-за обстрелов. Именно поэтому Зеленский призывает предоставить дополнительные системы ПВО Patriot.

"Всего этого не будет, когда Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасти жизни наших людей и вернуть безопасность нашим городам", – подчеркнул глава государства.