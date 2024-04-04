На Ставці президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова і начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Важливо Україна та Фінляндія підписали двосторонню угоду з безпеки

Зеленський провів Ставку

Президент повідомив, що основними питаннями на Ставці були фронт, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряна оборона. Зокрема, Сирський розповів про ситуацію на різних ділянках фронту та доповів про результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування ворога. Також були обговорені майбутні плани окупантів, які вдалося отримати розвідці, та дії ЗСУ у відповідь.

Міністр оборони Умєров відзвітував про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод. Зеленський доручив йому також надати аналогічні звіти щодо ракетної програми.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич доповів про заходи щодо боротьби з російським повітряним терором. Зокрема, він відзвітував про результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та загалом систем ППО.

У підсумку Зеленський дав низку доручень щодо подальшого вдосконалення тактик України.

Президент закликав партнерів надати додаткові системи Patriot

Ворог не полишає терору українських територій. У березні окупанти завдали кількох масованих комбінованих ударів, цинічно атакуючи енергетичну та цивільну інфраструктуру. Зеленський зауважив, що протягом березня Росія запустила понад 400 ракет різних типів, понад 600 дронів-камікадзе типу "Шахед" і понад 3000 КАБів.

Окупанти прицільно б'ють, зокрема, по Харківщині. У місті вже зруйнована критична інфраструктура, а понад 100 тисяч харків'ян втратили житло через обстріли. Саме тому Зеленський закликає надати додаткові системи ППО Patriot.

"Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам", – наголосив глава держави.