Зеленский провел заседание Ставки: приняли участие руководители всех оперативных направлений

16 февраля 2023, 22:57
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Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего, в котором приняли участие руководители всех оперативных направлений. Главной темой заседания была ситуация на фронте, в частности, подготовка к вероятным действиям врага.

Во время своего обращения 16 февраля Владимир Зеленский рассказал, что 16 февраля командующие оперативными направлениями реально рассказали о ситуации и перспективах на своих участках фронта, собщает 24 Канал.

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Главные темы заседания Ставки

Президент сообщил, что он вместе с командующими обсуждал:

  • Поставку оружия,
  • Снабжение боеприпасов,
  • Подготовку наших военных,
  • Планы и возможности врага,
  • Потенциал украинского ответа.

Какие сейчас приоритеты у Вооруженных Сил

По словам главы государства, приоритетом на ближайшее время является готовиться к любой эскалации со стороны врага. А также готовиться к предстоящему наступлению украинских защитников.

Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет в ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли – это приоритет, который тщательно готовим,
– сообщил Зеленский.

Обращение Зеленского за 16 февраля: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Кушпіт