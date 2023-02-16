Зеленский провел заседание Ставки: приняли участие руководители всех оперативных направлений
Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего, в котором приняли участие руководители всех оперативных направлений. Главной темой заседания была ситуация на фронте, в частности, подготовка к вероятным действиям врага.
Во время своего обращения 16 февраля Владимир Зеленский рассказал, что 16 февраля командующие оперативными направлениями реально рассказали о ситуации и перспективах на своих участках фронта, собщает 24 Канал.
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Главные темы заседания Ставки
Президент сообщил, что он вместе с командующими обсуждал:
- Поставку оружия,
- Снабжение боеприпасов,
- Подготовку наших военных,
- Планы и возможности врага,
- Потенциал украинского ответа.
Какие сейчас приоритеты у Вооруженных Сил
По словам главы государства, приоритетом на ближайшее время является готовиться к любой эскалации со стороны врага. А также готовиться к предстоящему наступлению украинских защитников.
Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет в ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли – это приоритет, который тщательно готовим,
– сообщил Зеленский.
Обращение Зеленского за 16 февраля: смотрите видео