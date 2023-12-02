Ее сына не можем верифицировать – Зеленский поразил историей украинской матери

Владимир Зеленский рассказал журналисту историю, услышанную в Одессе. Речь идет о боли украинской матери.

Зеленский рассказал, что встретил в Одессе мать, которая ищет своего сына. Он отправился на войну. В то же время, к сожалению, никакой информации о нем пока нет.

Обратите внимание Зеленский рассказал, как Россия теряет влияние в мире и озвучил важный призыв к украинцам

Мы не можем его верифицировать. Мы не нашли его в плену. Это еще хуже, когда не знаешь, где,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что встречает таких людей и знает об их боли. Украина будет бороться за каждого и за каждую.

Что еще Зеленский рассказал в интервью

Украинский лидер ответил, испытывает ли давление со стороны Запада по переговорам с Россией. По словам Зеленского, пока нет. Конечно, какие-то голоса раздаются все время. Если они станут сильнее, Украина отреагирует.

Кроме того, Зеленский сделал заявление о предстоящих президентских выборах в России. Украинский лидер считает, что может наступить переломный момент. Он произойдет, если цивилизованный мир не признает легитимность Путина президентом России.