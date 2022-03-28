Владимир Зеленский разделил членов НАТО на пять лагерей

Североатлантический альянс, по словам Владимира Зеленского, можно условно поделить на пять лагерей. Среди них как те, кто за прекращение войны любым возможным способом, так и те, для кого люди – самая высокая ценность.

Как рассказал Президент Украины в интервью, одни страны хотят прекращения войны, потому что их пугает ситуация в стране. Другие же стремятся как можно скорее вернуться в обычную жизнь и продолжать сотрудничество со страной-агрессоркой.

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НАТО можно разделить на пять условных лагерей

Так, по словам Владимира Зеленского, есть ряд стран в Альянсе, которые не против долгой войны. Они убеждены, что это позволит изнурить Россию. В то же время, именно такая война может означать гибель Украины, а также унести еще больше мирных жизней.

Что касается второго лагеря, то к нему относятся те страны, которые хотели бы как можно скорее завершить войну. Но не потому, что их пугают убийства в Украине, а потому, что они стремятся вернуться к сотрудничеству с Россией, чей рынок велик.

А третья группа, добавляет Зеленский, более разнообразна. В ней страны, признающие нацизм в России и стремящиеся к победе Украины.

В четвертой же более мелкие либеральные страны, убежденные, что самая большая ценность – жизнь. Поэтому война, по их мнению, должна завершиться как можно скорее.

Пятый лагерь состоит из "сконфуженных" стран. Они хотят мира сейчас и всеми возможными способами. А все потому, что они – офисы России в Европе.

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